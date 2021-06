Essays of Empathy

Deconstructeam (God’s Will Be Watching, The Red Strings Club) ha recopilado 10 experiencias narrativas -buena parte de ellas creadas en game jams y que llegan solo en inglés- con el sello distintivo del estudio español de una creación a corazón abierto que lleva al jugador a explorar su propios conceptos sobre la depresión, las relaciones sentimentales, la identidad sexual o el bloqueo narrativo. Los miembros del estudio trabajaban en otro juego cuando la tensión del confinamiento les afectó y tuvieron que parar el desarrollo. Esas 10 experiencias llegan acompañadas de diarios de desarrollo y documentales sobre el estudio compuesto por la compositora Paula Ruiz, la artista del píxel Marina González y el diseñador y programador Jordi de Paco. Está a la venta en PC.