El Seprona investiga el maltrato a un perro y un gato montés

Una vecina de Cebolleros se topó el pasado viernes con un perro de color marrón y tamaño mediano desorientado y con una brida colocada en la boca a la altura de los túneles de la entrada de Oña, junto al paseo del río Oca. Intentó coger sin éxito al animal que salió despavorido y le perdió la pista.

La nueva protectora de animales de Las Merindades, NAPAME, inició entonces un dispositivo de búsqueda, que a día de hoy continúa en marcha, en el que colabora el Seprona, la protectora de animales de Burgos PROANBUR, miembros de rescate canino y multitud de personas de distintas localidades.

La última vez que se localizó al perro fue el sábado en Villanueva de los Montes, desde entonces se perdió su pista ya que durante el fin de semana hubo batidas de caza y probablemente el animal se asustaría con los disparos y «puede que se escondiera», asegura Silvia, portavoz de NAPAME, que considera que se hayan frente a un caso claro de maltrato animal ya que la colocación de la brida en el hocico impide que el animal pueda comer y beber. «El paso del tiempo juega en nuestra contra y si no encontramos a Mut pronto, así es como hemos bautizado al can, me temo lo peor», añade.

La gata montesa recibió un tiro en el cráneo pero se recupera de la herida. - Foto: NAPAMEAgentes del Seprona son los encargados de investigar el caso y han colocado jaulas dentro del espacio protegido de los Montes Obarenes para dar con el perro. «A diferencia de lo que muchas personas creen no se han ubicado sin ton ni son sino que es el organismo competente sabe debe colocarlas siguiendo un protocolo», aclara.

El pasado ‘viernes negro’ también rescataron a una gata en una carretera al lado de Escanduso que había recibido un tiro entre los ojos. Sin embargo, este felino ha tenido más suerte y se recupera favorablemente. No obstante, desde la protectora que gestiona el caso declaran que el caso se está investigando ya que se ha descubierto que el animal es un gato montés, una especia protegida, por lo que el causante del disparo se enfrenta a una importante sanción.