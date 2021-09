Valdeajos, un polvorín

Amanece, que no es poco, a 5 grados en el páramo de La Lora. El sol aún no llega a iluminar la placa del Centro Cultural La Amistad pero sí la entrada del consultorio médico, al que en una sola mañana entra más gente que en toda la pandemia. Si ve la consejera a todos hacinados, lo clausura de por vida. ¿O ya lo está? No es la sanidad el tema que hoy enfrenta a Ciudadanos y alPSOE, es más, no están ni las ideologías en liza. Esta mañana en Valdeajos se discute del bar, de la cobertura telefónica y de quién ara las tierras. ‘Calabaza, yo te llevo en el corazón’, que diría uno de los personajes de la famosa película de José Luis Cuerda.

Cinco guardias civiles están apostados a la entrada, censo del pueblo en mano. Uno por uno, como en la escuela, pasan lista, comprueban el DNI y autorizan el acceso al interior, donde ya esperan la secretaria, la alcaldesa y el candidato. De los 23 censados, 5 vecinos se van a perder el pleno del año en Valdeajos. Otra pareja se ha olvidado la documentación y tiene que subir la cuesta que les lleva a su casa, mientras el resto aguardan dentro, posicionados ya en dos facciones, sin cruzar palabra ni miradas, en un ambiente de velatorio.

‘Trae algo de Góngora, que tengo yo cuerpo de Góngora…’. Y con el DNI y sin resuello llegan los dos que faltan cuesta abajo y da comienzo el pleno con la constitución de la mesa de edad. A la vecina con más años la ubican con su silla de ruedas a la siniestra de la secretaria y al más joven a la diestra. En aquel lado se sitúa el candidato, Carlos Sainz de Lomas, y en este la todavía alcaldesa de Valdeajos, Iratxe Hilario.

