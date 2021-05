Futuro inmediato incierto para la Arandina

Problemas para la Arandina en la antesala del playoff tras la llegada a ésta de varias notificaciones por adeudos económicos en relación a la plantilla del curso pasado. Una situación compleja para el club como ha reconocido para DB su propia presidenta, Virginia Martínez, y que viene a unirse ahora a la prórroga de fechas en la finalización de la liga fruto de los positivos por COVID registrados la última semana en el seno del Mirandés B.Dos factores más que notorios, que podrían dar al traste con las aspiraciones ascenso ribereñas.

«Es evidente que el club en este momento no está bien económicamente», ha asumido Martínez en relación al estado financiero de la entidad. «Tenemos ciertas deudas pendientes atrasadas que, si bien no se han generado este año, porque vienen del parón de la competición la temporada anterior, sí que han llegado ahora cuando se ha abierto el plazo para su reclamación».

Un derecho lícito por parte de los demandantes como es natural, pero un hecho también que, unido al «delicado escenario económico» por el que está atravesando la Arandina, ha obligado al conjunto blanquiazul a moverse en un punto en el que valorar «todas las opciones posibles» para salir del paso. También, la nada grata de poder renunciar al playoff.

Algo por lo que de momento no se han decidido (tampoco por lo contrario), pero ante lo que sí ha reconocido Martínez que, de participar finalmente, tendrían que «soportar unos costes» extra que dejarían las arcas del club en una situación «muy tensa». Más aún, «con los ingresos actuales». Esto es, «sin taquillas, bar, o sin potencial recaudación por playoff tampoco este año».

Debido a ello, asume, «nosotros por lo que vamos a hacer es trabajar es por la viabilidad del club». Por eso, y porque «tenga un futuro». Así, y a la espera de ver qué en qué queda todo, avisa: «lo que es seguro no vamos a hacer es generar más deuda. No sabemos cómo será la situación el año que viene, pero eso lo tenemos claro. No es una opción», finaliza.