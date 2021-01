El temporal no detiene al Mirandés. El equipo rojillo se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones de Anduva a pesar de la nevada y a la espera de que la LFP confirme si el partido aplazado a mañana domingo ante el Rayo Vallecano finalmente se puede disputar. Los madrileños no han podido viajar hasta Miranda por el mal estado de las carreteras, lo que ha obligado a postergar el encuentro un día más, aunque si la climatología no mejora, podría tener que suspenderse definitivamente.