El gozo de contemplar

Después de la intensa retrospectiva que le dedicó en primavera la Fundación Cajacírculo en la sala Pedro Torrecilla, Cuasante volvió a coger los pinceles en el periodo estival. Las estampas de verano, con la gente tomando el sol o pasando el rato en una terraza, han sido habituales en su trayectoria, pero este año ha perseguido expresamente crear composiciones más dulces y tranquilas, que generen el gozo de la contemplación, la belleza por la belleza. «En tiempos de pandemia e infarto ecológico prefiero mostrar una visión de la realidad grata, relajada y apacible», sostiene el pintor.

Esta serie la expone hasta finales de noviembre en la galería madrileña My Name's Lolita (Almadén, 12). Son trece cuadros en los que refleja escenas de playa y sol, con gente disfrutando del tiempo de descanso y de ocio. También hay composiciones en las que lo que prima es la ausencia, como la tumbona vacía que acompaña a estas líneas, unas neveras que no tienen dueño o unas mesas que esperan ser ocupadas. «Son cuadros que gustan mucho y que yo, como pintor, disfruto elucubrando», añade el Premio Castilla y León de las Artes 2007.

José María González Cuasante pinta en esta ocasión con predominio del azul sobre su emblemático color rojo. «Son los temas los que me lo piden, al igual que las sombras pronunciadas. Porque pinto por transparencias, con pintura transparente, y al hacerlo de ese modo salen contrastes muy fuertes, que por otro lado me interesan mucho. Lo hago intencionadamente para conseguir un efecto luminoso potente», afirma.

Otra de las intenciones presentes en El uso y el disfrute del color es la de subrayar aquello que le apetece y eliminar lo que sobra. «Soy bastante literal en cuanto a las sombras. Me permito algunas licencias, pero no muchas. Por ejemplo hay un cuadro de una pareja que están sentados en un banco mirando al mar en el que he eliminado objetos que me molestaban».

Cumplidos los 50 años de profesión, Cuasante, que se estrena con esta galería en Madrid tras trabajar con ellos en Valencia, algo sabe de las crisis del arte: «Aún no nos hemos recuperado de la pandemia, sobre todo las galerías. Yo empecé a exponer en los años 70 y antes había otro movimiento; pero desde el coronavirus la historia es otra. Yeso que yo no me puedo quejar porque sigo haciendo exposiciones individuales con cierta regularidad».