Mitad de sillas y actores pero el doble de pasión

No sabían muy bien a lo que se enfrentaban pero la experiencia casi siempre juega buenas pasadas. Desde el momento en el que tomaron de nuevo las riendas de la puesta en escena de uno de los eventos culturales más destacados de la provincia tuvieron claro que la nueva ubicación no dejaría indiferente a nadie, ni a actores ni al público. Como buenas ‘hormiguitas’, el equipo de dirección del Cronicón de Oña se ha puesto manos a la obra con casi veinte días de anticipo con respecto a ediciones anteriores y ha convocado ya a ensayar a los intérpretes, que volverán a dar vida a los personajes más insignes de la Castilla del siglo X y XI.

La ‘nueva normalidad’ también ha trastocado todo lo que rodea el espectáculo, que a pesar de que contará con un elenco de aproximadamente 85 actores y 204 localizaciones, ha generado que los participantes multipliquen las ganas y la ilusión de hacer las cosas bien. ¡Y más que bien! Como bien explica la presidenta de la Asociación, Berta Tricio, la majestuosidad de la iglesia de San Salvador como escenario dará paso a un marco, si cabe, igual de espectacular. Rodeados por los muros que conforman el milenario monasterio que Sancho García -protagonista de la obra- fundó en el año 1.011 y en un entorno privilegiado al aire libre -el patio de San Íñigo- los asistentes disfrutarán de una representación renovada y adaptada.

«El espacio ofrece posibilidades que no ofrecía el templo, que desde el punto de vista escénico resultaba más limitada la salida y entrada de los actores», expone la oniense. La XXXIII edición viene pisando fuerte. El entramado de los seis accesos por los que aparecerán y desaparecerán los personajes como por arte de magia -antes solo había dos- dará pie a que la historia se cuente de otra manera y gane emoción, la misma con la que los vecinos acuden a ensayar sus secuencias.

Víctor Ibáñez, protagonista indiscutible de la función y participante desde prácticamente los comienzos, interpreta al Conde de los Buenos Fueros. Acapara buena parte de las escenas y confiesa que los cambios de ubicación no le han repercutido. «¡Al contrario! Me he adaptado muy bien al nuevo escenario y creo que los distintos niveles de este darán mucho juego», declara. Pero no es el único. Lo más veteranos y mayores apenas han sufrido las consecuencias de los cambios. «Desde el minuto cero los actores ha reaccionado bien con una facilidad innata, se han acomodado muy bien a la nueva ubicación y todo les ha parecido natural», asegura Efrosina Tricio, que rebosante de orgullo y empeño asume el cargo de la dirección del espectáculo. Comenzó como ayudante de dirección con Julio Fraga hace 30 años y cada verano regresa desde Andalucía para aportar sus conocimientos de interpretación al evento. «Llevo la dirección pero existe una directriz fundamental que es Berta, una persona que conoce la función perfectamente y que ha trabajado con todos los directores que han pasado. Sabe perfectamente como llevar y desarrollar la obra», expone.

En esta ocasión las notas del Carmina Burana y el espectáculo de luces que acompaña a la sobrecogedora obra de Carl Orff no retumbarán entre las cuatro paredes. No obstante, el exdirector Joaquín Hinojosa ha redactado un prólogo que conseguirá captar la atención del público en un abrir y cerrar de ojos. Asimismo, durante la hora larga de espectáculo se contemplarán varios cambios en la escenografía, «algunas no tienen nada que ver y otras directamente han desaparecido», afirma Berta.

VENTA DE ENTRADAS.

A partir de este sábado, 31 de julio, la taquilla física, situada junto a la Oficina de Turismo de la villa, y la venta de entradas online y por vía telefónica quedará habilitada. Desde la organización recomiendan que los interesados realicen las reservas cuanto antes, ya que el aforo se ha reducido en torno al 50%.

La obra se representará entre el 11 y el 15 de agosto, a las 22 horas, y el precio de la entrada se ha fijado en 13 euros. Por motivos de seguridad han optado por prescindir de la escena de la calle.

Director de cine, figurante y ahora también regidor

Al cineasta oniense Jorge Tudanca no se le resiste nada y siempre está dispuesto a enfrentarse a nuevos retos. Desde niño forma parta del elenco de actores del Cronicón pero sus conocimientos artísticos han suscitado a que el equipo directivo de la representación cuente con él para que lleve a cabo tareas de regiduría.

El joven, que reconoce que se sabe hasta la última coma del guión de la obra, agradece el gesto y adelanta que en cada año surgen nuevas ideas en su cabeza que quizás algún día acaben por desarrollarse en la función. Además de contar con su experiencia para cooperar en la puesta en escena, el de Oña ha ascendido en la categoría del personaje que representa, y a pasado de personificar de un soldado al Rey Fernando I. «Aportar un granito de arena es un logro para mi carrera», expone ilusionado.