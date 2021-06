Educar en igualdad

“La idea es sensibilizar a las alumnas a transmitir que no son necesarios referentes femeninos en la sociedad, sino que sus propias compañeras las pueden inspirar y ser ellas las protagonistas”. Esmeralda Hernández, profesora de Educación Física del CEIP Margarita Salas, de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), destaca los valores que este centro transmite a sus alumnos en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, en el que cuenta con bastante peso la práctica deportiva.

Este hecho ha sido el eje de su participación en el I Concurso de Vídeos ‘Deporte en Igualdad’, en los ámbitos escolares de Castilla y León. Gracias a una grabación de 40 segundos supieron comunicar claramente un mensaje que les ha valido para alzarse como ganadores de una iniciativa organizada por la Asociación de Federaciones de Castilla y León (Afedecyl), con la colaboración de Iberdrola. El CEIP Trepalio, de Trobajo del Camino (León), y Trilema (Zamora), han conseguido el segundo premio ex aequo.

El premio para los tres centros es la celebración de un taller de muralismo a cargo de dos grandes expertos en la materia, el humorista gráfico de La Nueva Crónica de León José Manuel Redondo ‘Lolo’ y ‘Moñi’, sobrina nieta del mismo Pablo Picasso. Ambos artistas, los dos leoneses, están muy habituados a realizar este tipo de pinturas en Castilla y León. Hoy iniciaron en Arroyo ese camino que les lleva por los tres centros. Para la ocasión han diseñado un mural dedicado a las mujeres deportistas que en forma de superheroínas quiere “visibilizar la fuerza y el empoderamiento de la mujer en el deporte y en la sociedad en general”, tal y como relata ‘Lolo’. “Queremos que se vea la necesidad de que las chavalinas vean que pueden hacer lo que se propongan”, sentencia.

Este primer taller en el patio del CEIP Margarita Salas contó con la participación de la embajadora de Afedecyl, la esgrimista Dora Kiskapusi, que acompañó a los escolares en la realización del mural: “Ahora los niños gozan de más referentes femeninos en el deporte, con nivel altísimo”, espeta esta deportista húngara, afincada en Valladolid, quien asegura que ve más diferencias entre ellos y ellas ahora, que dirige un club, que cuando competía.

Este centro vallisoletano es ejemplo de de políticas para “sensibilizar al alumnado, no solo en el ámbito del deporte”. “Siempre les hemos enseñado que las niñas cuentan con los mismos sueños que los niños”, señala Raquel Hierro, también docente de Educación Física, quien defiende que para ello también se han apoyado en la práctica deportiva. Carla e Irati, ambas de 6ª de Primaria, dan fe de lo que afirman sus profesoras. En un descanso mientras dan color al boceto elaborado por ‘Lolo’ y ‘Moñi’, relatan que les encanta el hockey en línea, muy practicado en Valladolid, con un club del más alto nivel, y que no cuentan con ninguna mujer referente. “Nos gusta hacer de casi todo, pero no nos fijamos en casos concretos”, coinciden.

Máxima participación rural

La presidenta de Afedecyl, Gracia Quintana, recuerda que desde 2018 la asociación fomenta la igualdad en los centros educativos con el nombramiento de embajadores, que son deportistas de élite, como en anteriores ediciones lo fueron la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez o Sara García. En esta ocasión, prosigue, gracias a los fondos obtenidos con el Premio Iberdrola SuperA, que reconoció a Afedecyl en 2020, esta organización decidió celebrar este primer concurso de vídeos, al que se han presentado más de 40 centros, “demostrando que la igualdad entre los alumnos y alumnas de Castilla y León importa y mucho”.

Quintana destacó que un gran número de centros participantes se asientan en el medio rural, que han acogido con “ilusión y mucho entusiasmo” esta I edición. Además de los tres primeros centros, donde se elaborará el mural, otros seis recibirán un cheque de 300 euros para la compra de material deportivo. A todos ellos se les entregará un diploma que les acredita como impulsor de la igualdad entre alumnos desde edades tempranas.

Escolares y profesorado de centros de Infantil y Primaria, Institutos de Educación Secundaria y colegios agrupados rurales han grabado videos de 40 segundos, con el deporte y la igualdad como protagonistas. En el patio, en el gimnasio o en el parque de su pueblo, los jóvenes elaboraron la grabación con compañeros y profesorado enviando un mensaje de Igualdad a través de las redes sociales con el hashtag #DeporteenIgualdad.

Quintana admite que la selección no fue fácil, ya que en todos los videos se podía percibir la “ilusión y el esfuerzo” que han puesto todos los participantes para visibilizar la igualdad.

El pasado 4 de junio finalizó el plazo de publicación de videos en redes sociales y, desde entonces, la Comisión Técnica ha trabajado en la clasificación de cada uno de los videos recibidos de donde han salido los trece proyectos finalistas valorados por el Jurado Final, constituido por la responsable del Proyecto Iberdrola SuperA, Patricia Santamaría, la jefa de Servicio de Promoción de la Igualdad de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León, Victoria Casado, la embajadora Dora Kiskapusi, y ejerciendo como secretario el presidente de AFEDECYL, Gerardo García Alaguero.

Tras sumar las puntuaciones, el jurado acordó otorgar el primer premio, con 25 puntos, al CEIP Margarita Salas. El segundo, ex aequo, con 24 puntos, a Trepalio y Trilema de Zamora. Los siguientes centros con mayor puntuación fueron el CEIP Miguel Hernández, de Santa Marta de Tormes (Salamanca), el Río Arlanzón, de Burgos, el Saturnino Calleja, de Quintanadueñas (Burgos), el CRA Campos de Gómara (Soria), la Cooperativa Alcázar (Segovia) y el IES Sem Tob. Carrión de los Condes (Palencia).

Premios Iberdrola SuperA

El concurso de vídeos nació en el marco de las acciones llevadas a cabo por Afedecyl con la finalidad de reforzar la educación en la igualdad a través del deporte entre los más jóvenes, erradicar los estereotipos de género establecidos, mostrar casos de éxito en el deporte femenino en Castilla y León e incentivar la práctica deportiva y evitar el abandono prematuro deportivo por parte de las niñas.

Gracias a estas acciones, la organización obtuvo en el año 2020 el Premio Iberdrola SuperA en la categoría Base por el Fomento de la Igualdad entre los escolares de Castilla y León, en los que embajadoras de la igualdad, deportistas de éxito de la Comunidad, llevaban su mensaje de igualdad y su experiencia vital a las aulas de Castilla y León.

El Premio lleva implícito la realización de nuevas acciones de Igualdad a lo largo de 2021, y de ahí, la organización de este primer concurso de videos, para motivar a centros educativos y escolares a visibilizar la igualdad y el empoderamiento de la mujer a través de la práctica deportiva.

Por ello, Iberdrola ha convocado ya la II Edición de los Premios SuperA, que reconocerán los mejores proyectos en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de la práctica deportiva. Los galardones reconocerán proyectos en seis categorías -este año se incorpora una nueva sobre Sostenibilidad- dotadas con 50.000 euros cada una.

El impulso al deporte practicado por mujeres se ha convertido en una palanca clave para Iberdrola y el fomento de la igualdad real entre ambos sexos, uno de sus valores esenciales. Iberdrola se convirtió en 2016 en la primera empresa en realizar una apuesta firme y global por la igualdad y el empoderamiento de la mujer a través del deporte. En la actualidad, la compañía respalda a 16 federaciones: gimnasia, triatlón, rugby, piragüismo, bádminton, fútbol, balonmano, voleibol, hockey, tenis de mesa, atletismo, karate, boxeo, surf, deportes de hielo y esgrima. Asimismo, da nombre a 23 ligas, todas ellas de máxima categoría, y a otras 35 competiciones.

En paralelo, la aportación de recursos, instalaciones, servicios médicos y árbitros y el fomento y patrocinio de iniciativas ha ayudado a incrementar en un 39 por ciento el número de federadas en las disciplinas mencionadas en tan solo cuatro años y está permitiendo que deportistas de élite españolas que han desarrollado su carrera deportiva en otros países estén volviendo a competir en España, contribuyendo a incrementar el nivel y la visibilidad de las competiciones nacionales.