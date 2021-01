La nieve obliga a cortar el tráfico de camiones en la A-1

La llegada de la borrasca Filomena a la Ribera del Duero se deja notar desde la noche del viernes, cuando comenzaron las precipitaciones que no han cesado en toda la noche. Los mayores problemas se registran en la A-1 a su paso por la comarca y se ha prohibido el tráfico de camiones y se pide precaución para circular por el resto de las carreteras, recomendando que no se coja el coche si no es estrictamente necesario. Una situación que también está activa en la N-122 a su paso por la localidad de La Vid.

A última hora del viernes Protección Civil informaba que las carreteras en dirección Sinovas, La Aguilera, Quemada, Villalba, Fuentespina y Fresnillo se encontraban impracticables. La agrupación de voluntarios rogaba abstenerse de circular por ellas, así como por el tramo de la antigua N1 en dirección Burgos hasta Costajan.

La activiación de los servicios de Protección Civil y aseo urbano en la capital ribereña, donde se han llegado a acumular más de 20 centímetros de nieve en algunos puntos, facilita que la poca actividad que se registra en la mañana del sábado en las calles arandinas. "Estamos todos los efectivos disponibles activados y, junto a los operarios de Urbaser, estamos haciendo labores de retirada de nieve y esparciendo sal para evitar la formación de hielo en las entradas de los centros de salud y el hospital, los establecimientos esenciales de alimentación y supermercados, pero llegamos hasta donde llegamos", explica el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Aranda, Fernando Chico, que insiste en pedir a la población que se abstenga de salir de casa a no ser que sea imprescindible. Entre otras medidas, se ha suspendido el mercadillo semanal de la plaza de la Hispanidad.

Estado de la A1 a su paso por Fuentespina. - Foto: DGT

En el resto de la comarca, la estampa que deja la nevada es de un amplio manto nevado, sin que de momento se hayan registrado incidentes derivados de estas condiciones meteorológicas, que se espera que se mantengan a lo largo de toda la jornada del sábado.

