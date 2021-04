Los vendedores de antigüedades aún no irán al Empecinado

El mercadillo de antigüedades o de productos de segunda mano no reabrirá en abril en la zona central del paseo del Empecinado como se había anunciado por la concejala de Comercio, Rosa Niño, sino que habrá que esperar al menos hasta junio.

La Comisión de Desarrollo Económico e Innovación aprobó los pliegos de condiciones que regirán la concesión de autorizaciones. Los anticuarios dispondrán de un mes para participar en el proceso en el que se adjudicarán los puestos, una vez que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Luego los servicios técnicos de Comercio estudiarán las ofertas para comprobar que cumplen con los requisitos y se publicará la lista de adjudicatarios.

Los procesos administrativos públicos tienen sus tiempos y no pueden alterarse, de modo que los vendedores todavía tendrán que esperar un poco más para reabrir sus negocios. Cabe recordar que el Ayuntamiento suspendió este mercadillo, que se celebraba en la plaza de España, el 18 de septiembre del año pasado, «de forma excepcional y temporal» debido a informes negativos de la Policía sobre incumplimiento de medidas sanitarias y desde entonces no ha vuelto a celebrarse. Precisamente, este parón fue aprovechado por la concejala Rosa Niño para consensuar con los vendedores otro emplazamiento.

La nueva ubicación cuenta con informes favorables del área de Comercio, Policía Local y Bomberos y dispone de espacio para 30 puestos. Los vendedores dispondrán de cinco metros y deberán colocar el género sobre mesas y no en el suelo como hacían algunos de ellos. También se les exigirá un extintor y gel hidroalcohólico.

Podemos votó en contra del pliego de condiciones al no estar de acuerdo con la ubicación. «No vemos justificación para el cambio. Está alejado del centro y no se ha contado con los vecinos», indicó el concejal Israel Hernando. El PP y Vox optaron por la abstención. La portavoz de los populares, Carolina Blasco, lamentó que no se haya contado con los grupos para decidir la ubicación. «Se ha decidido unilateralmente y no se ha aprovechado para dar un cambio a este mercadillo».

El concejal de Vox Fernando Martínez-Acitores insistió en que «no nos ha parecido correcto» que el equipo de Gobierno no se haya contado con el resto de los grupos.