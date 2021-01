El vestuario del Burgos CF se reúne con Antonio Caselli

La plantilla y el área deportiva al completo del primer equipo pidieron ayer a Antonio Caselli, dueño del Burgos CF, que aclarara varios aspectos de la situación por la que está atravesando el club. El dirigente argentino mantuvo una reunión con todo el vestuario en la que aseguró que la solución llegará en los próximos días.

La realidad deportiva en estos momentos es que Julián Calero, el entrenador, aún no puede sentarse en el banquillo debido a que el club no ha presentado el aval por la cantidad que reclama José María Salmerón tras su despido, que la dirección deportiva no puede fichar debido a una denuncia en la FIFA por los derechos de formación de Kleber y que Juanma, uno de los puntales del equipo, podría estar cerca de salir rumbo al Badajoz. A lo anterior hay que añadir que el primer equipo no puede utilizar las instalaciones de Castañares.

Así las cosas, futbolistas y técnicos solicitaron una explicación. La relación de los dirigentes con la dirección deportiva y el cuerpo técnico se ha deteriorado de forma significativa y si el rumbo no cambia los protagonistas podrían tomar otro tipo de decisiones más drásticas (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos)