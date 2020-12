Un regalo con banda sonora

Si se les acerca, no confundan a este joven elegantemente vestido que porta una maleta en la mano con el cobrador del frac. En su estuche lleva un violín y su intención no es cobrar, sino regalar. Lo que entrega a quien corresponda es una sorpresa en forma de música, una melodía con mensaje o si prefieren un paquete que en lugar de papel de regalo y lazos sostiene la emoción sobre las notas de una partitura. Y lo lleva allá donde se le requiera: parque, casa, trabajo, restaurante, naturaleza...

El músico Pablo Viana, que acaba de regresar de Polonia donde ha estudiando la carrera de violín, ha decidido poner en marcha en Burgos un servicio que en el centro de Europa resulta algo cotidiano. Y lo hace en medio de una pandemia porque «es una forma de conectar a quienes están lejos, un medio para acercarnos sin necesidad de estar juntos y un regalo que, por el formato en directo y el elemento sorpresa, resulta emocionante, y más ahora que no tenemos demasiadas alegrías».

El joven músico de la Orquesta Sinfónica de Burgos (OSBu) sabe que una única canción puede remover infinidad de recuerdos y sentimientos y que el tema de una banda sonora puede resultar más conmovedor que un gran discurso preparado. «Suelo tocar en ceremonias de todo tipo y te das cuenta que los ratos dedicados a la música suelen ser los más sobrecogedores y emotivos», repasa.

La plataforma se llama Díselo con Música (la web es www.diseloconmusica.es; también están en Facebook e Instagram) y ya ha recibido las primeras peticiones. «Nos podemos adaptar a todo tipo de peticiones y necesidades. Puedo acudir yo solo o podemos ser un cuarteto, tenemos un acuerdo con una floristería para acompañar la música con un ramo, acercarnos con un desayuno o lo que nos propongan tanto en Burgos ciudad como en la provincia», añade indicando que para estas fechas además ofrecen un descuento.

Para trasladar ese recado, Díselo con Música se amolda igualmente a casi cualquier repertorio. Aunque al principio se lo plantearon como un modo de sacar la música clásica de los auditorios, han decidido ampliarlo a los temas más solicitados en las ceremonias como El concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo; Hallelujah, de Cohen; el Adagio de Albinoni; La lista de Schindler, de Williams; My way, de Sinatra, Imagine, de Lennon, etc. Se puede celebrar la existencia con el Viva la vida de Coldplay; compartir un sueño con el vals de Amèlie, de Yann Tiersen; añorar la presencia en la distancia con la canción que interpretaba en Titánic Céline Dion (My heart will go on) o proponer una melodía que, por lo que sea, dejará claro el mensaje que se quiere transmitir.

Hace una semana acompañamos a Viana a la entrega de uno de esos regalos. La sorpresa en forma de melodía tuvo lugar a las puertas de la guardería Colorín Colorete, donde trabaja Nuria Ovejas, la homenajeada. Con cierto pudor, felicidad y asombro, mientras sonaba la música del violín pudo leer el mensaje en un pergamino que le enviaba su novio, Javi.