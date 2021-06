Isa Serra deja su escaño en la Asamblea de Madrid

La hasta ahora portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y diputada regional electa, Isa Serra, ha anunciado esta tarde que deja el Parlamento regional para asumir nuevas responsabilidades en su partido a nivel nacional y lograr "una república plurinacional y feminista".

En un vídeo publicado en redes sociales, Serra ha decidido "pasar a nueva etapa, aportar a la transformación desde otro espacio y asumir otras responsabilidades en Podemos estatal y acompañar a Ione Belarra e impulsar más lejos este proyecto político".

La también portavoz nacional de Podemos ha indicado que su salida de la Cámara regional, a la que llegó en 2015, no tiene como motivo principal la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que la condenó a un año y siete meses de prisión por agredir a policías durante una protesta contra un desahucio en el barrio de Lavapiés en enero de 2014. De hecho, el recurso en el Supremo tendrá que salir en los próximos días.

"No es la razón principal pero es cierto que independientemente de la respuesta del Supremo el daño está hecho con mentiras, acusaciones falsa, montajes de poderes que siguen siendo impunes, con una estrategia para amedrentar a quienes defendemos los derechos humanos como activistas o desde las instituciones y de invalidarnos políticamente. Esa sentencia vergonzosa e injusta y su utilización por parte de las derechas para la campaña permanente muestra la connivencia de sus intereses con el poder judicial, y que utilizan como arieta contra nosotras", ha esgrimido.

"Hemos conseguido muchísimo pero no es suficiente"

Isa Serra ha manifestado que desde que nació Podemos en 2014 "han conseguido muchísimo" y el partido "ha sido y es motor de las transformaciones sociales en España". "No es suficiente, por lo que tenemos que seguir esforzándonos y luchando para que se cumpla el acuerdo de Gobierno (central) pese a las resistencias que nos encontramos cada día, unas residencias que no hacen más que demostrar que no nos podemos conformar y que seguiremos hacia un horizonte de la república plurinacional y feminista", ha apuntado.

"Hemos conseguido mucho con demasiado en contra. Con los poderes económicos y mediáticos, con el poder judicial en contra, no han parado de intentar que bajáramos los brazos en todo el país, pero sobre todo en Madrid. Gracias a todos, pero sobre todo por las personas que han confiando en este proyecto aquí estamos. Estoy muy orgullosa de la capacidad que hemos demostrado, del trabajo hecho desde que entramos en la Asamblea en 2015, de la difícil tarea de resistir en 2019 y de crecer en 2021 con Pablo Iglesias", ha proseguido.

La hasta ahora portavoz de Podemos en la Asamblea se ha mostrado convencida "hoy más que ayer" del espacio y propuestas políticas de Podemos para hacer frente a las políticas del Partido Popular "contra los servicios públicos, que solo crean pobreza, segregación y desigualdad".

"El camino correcto no suele ser el más fácil; al contrario, es el más difícil e incómodo. Pero el único que nos permite conseguir victoria para la vida de las mayoría y no ceder ante las presiones de los grandes poderes; fiel a las mayorías sociales con valentía y firmeza. Eso es Podemos y el proyecto en el que creo", ha esgrimido.

Un proyecto político, ha continuado Serra, que es "una herramienta muy valiosa que hay de hacer crecer y cuidar". "Quiero dedicar mi tiempo y esfuerzo para avanzar en la justicia social. Tenemos todo el futuro por delante y ese futuro necesita de nuestro compromiso. Podemos pasa a una nueva etapa, y yo también. Asumiré nuevas responsabilidades. Gracias por cada apoyo. Mi compromiso sigue intacto. ¡Tenemos todo el futuro por delante!. Seguimos", ha concluido.