Ismael Álvarez: "No tengo que pedir perdón a Nevenka"

El excalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, afirmó ayer que «no se arrepiente de nada y que no tiene pedir perdón a Nevenka Fernández por lo que no hizo», y agregó que el caso no puede descontextualizarse de la política, ya que sino hubiera sido alcalde de Ponferrada no se hablaría del asunto. En este sentido, aseguró que hace 20 años no fue un acosador sexual y se erigió como la víctima del sistema judicial que le condenó sin prueba alguna. «Soy inocente y no he cometido ningún delito», recalcó. Ismael Álvarez concedió ayer una entrevista en el programa ‘Cuestión de Prioridades’ de la 7 CyLTV. De este modo, rompió su silenció, tras la emisión en la plataforma ‘Netflix’ del documental ‘Nevenka’ en la que se reconstruye la historia de la primera vez que se juzgó en España a un político por acoso sexual y que está basado en el testimonio de la propia Nevenka Fernández. Fue el primer caso del fenómeno denominado ‘Me too’ sobre abusos sexuales de mujeres en España.

A las preguntas del periodista, José Luis Martín, sobre sí debería de pedir perdón a la víctima, el exalcal aseguró con rotundidad que no, y llegó a decir que «si se hubiera sentido un poquito culpable no le hubiera costado requerirlo». Estas palabras las dijo con titubeos y, después, machacó que la víctima relató en el juicio decenas de mentiras. El exregidor precisó, además, que hubo una «relación consentida normal y que él se comportó extraordinariamente bien porque, incluso, le dio más competencias municipales», por lo que el caso ‘Nevenka’ fue un «atraco contra su persona». El 18 de noviembre de 2003 el Tribunal Supremo condenó a Ismael Álvarez, por un delito de acoso sexual a la exconcejal de su mismo partido Nevenka Fernández. Además determinó que no incurrió en la conducta agravada de abuso de autoridad cuando cometió el delito de acosos sexual a la concejala, por lo que le redujo la pena de multa a 2.160 euros.

Durante la entrevista, Álvarez llegó a increpar al periodista por como formuló sus preguntas sobre el caso y se mostró en una actitud defensiva con los brazos cruzados. Ismael Álvarez precisó, además, que dos décadas después y a pesar de la emisión del documental , la sociedad ponferradina le muestra todavía su apoyo, sin embargo el programa emitió varios testimonios de personas que reconocieron que, en aquel momento, «no estuvieron a la altura» con la víctima, ya que el alcalde fue mayoritariamente apoyado.