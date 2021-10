Gamonal no tendrá Candelas en 2022 si no se le paga la deuda

El malestar con el Ayuntamiento en los cuatro barrios que sí hicieron sus fiestas en 2020 por no haberles pagado el dinero que adelantaron va en aumento a medida que avanzan los meses, hasta tal punto que alguno de ellos descarta realizar estas celebraciones en 2022 y otros las condicionan al cobro de las cantidades adeudadas.

Gamonal, San Julián, San Pedro de la Fuente y San Pedro y San Felices organizaron sus fiestas, al ser en enero y febrero, sin que estuviera aprobado ni el modelo ni la convocatoria de subvenciones, de modo que el Instituto Municipal de Cultura (IMC) contrató las verbenas y la seguridad in extremis y dejó el resto de actividades en manos de las asociaciones o consejos de barrio.

Estas organizaciones adelantaron el dinero pero ahora para recuperarlo han tenido que presentar una reclamación patrimonial, dado que no se realizó la convocatoria de subvenciones. Ya han entregado toda la documentación al Ayuntamiento, pero ahora esta institución debe remitirla al Consejo Consultivo de Castilla y León para que dé su visto bueno y luego se pueda proceder al pago.

Desde el Consejo de Barrio de Gamonal aseguran que si no se reintegra el dinero de manera inmediata no habrá fiestas de las Candelas en febrero de 2022. «No organizaremos las fiestas si no nos pagan las de 2020. Si el Ayuntamiento quiere fiestas que las organice», aseguró su presidente, Ángel Alonso, que asegura que por estas fechas ya se tenían que estar realizando algunas contrataciones si se quiere llegar a tiempo para organizar los eventos.

El consejo de barrio de San Pedro y San Felices ya ha tomado la decisión de no organizar las fiestas del barrio el 22 de febrero. «Estamos muy enfadados y cabreados con lo que ha pasado. Hemos puesto dinero de nuestros bolsillos para pagar a los proveedores y el alquiler del Hangar. Esperaremos a que nos paguen y luego dimitiremos todos los miembros», aseguró Alejandra Gil, al tiempo que recordó que la fiesta se limitará a la misa y no habrá reparto de pinchos ni verbenas.

En duda también está el barrio de San Pedro de la Fuente, cuya celebración coincide con la de San Pedro y San Felices, y cuyo acto central es el reparto de cecina. Desde la Asociación de Vecinos San Pedro de la Fuente y Fuentecillas, que pertenece al comité organizador de las fiestas, aseguran que el proceso para cobrar lo adeudado está siendo complejo. «Presentamos el escrito de reclamación patrimonial antes de verano y todavía no sabemos nada. Somos una asociación sin ánimo de lucro», subrayó su presidenta, Concepción Camarero.

El barrio de San Julián se muestra optimista de cara a celebrar las fiestas en 2022 pero sus organizadores están a la espera de que el Ayuntamiento publique las bases de las ayudas. «Nuestro problema es que San Julián es el 27 de enero y ya hacemos actividades los días anteriores y necesitamos saber si hay ayudas», señaló Luis Alberto Guerra, del Consejo de Barrio.