La vacuna para más de 79 años sigue pese al parón de Janssen

La farmacéutica Janssen informó ayer a mediodía de que retrasará el suministro del primer lote de vacunas contra la covid comprometidas con la Unión Europea, después de que las autoridades sanitarias estadounidenses recomendaran parar la inoculación de esta profilaxis para estudiar la relación del fármaco con seis trombosis (una de ellas con desenlace de muerte) detectadas entre los siete millones de personas que lo han recibido. Esto significa que España no recibirá hoy las 300.000 apalabradas y, por lo tanto, a Burgos tampoco llegarán las 1.100 primeras unidades anunciadas; muy esperadas porque, al ser monodosis, permitirían pisar el acelerador. Los planes para vacunar a las personas de 79 y menos años, no obstante, no cambian con respecto a lo previsto para estas semanas, dado que Atención Primaria había basado su calendario en los suministros de la vacuna desarrollada por Pfizer/BioNTech.

Este periódico adelantó ayer que el lunes ya se inoculó este suero (el mismo que se ha empleado en residencias de ancianos y mayores de 80 años con resultados palmarios) a unas 240 personas, según datos oficiales de la Junta, de 79 y menos años con médico en el centro de salud de Lerma. Ayer se prosiguió en toda esta zona sanitaria con esta fase de la campaña y también en otras zonas sanitarias rurales, como la que tiene como centro de salud de cabecera Roa. Y el plan es continuar con lo previsto, dado que con las vacunas de Janssen, al no haberse recibido, no se había contado.

(Más información, en la edición de pepel de hoy de Diario de Burgos)