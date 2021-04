10.000 euros por un año en la cárcel y luego ser absuelto

Tuvo la mala pata de hallarse en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. Un almeriense que conoció a una chica por internet viajó a Burgos en la primavera de 2012 para conocerla en persona, con la mala suerte de que un amigo le encontró cama para dormir en una vivienda en la que esa misma noche la Policía Nacional llevó a cabo una operación antidroga y detuvo a todos los que se encontraban allí, incluido el fiel amante. Esta fatal casualidad dio con sus huesos en la prisión de Burgos y no precisamente poco tiempo, un año, en concreto, 367 días.

En el mes de marzo de 2013 salió de prisión pero hasta julio de 2018 no fue absuelto. El juzgado de lo Penal 2 dictó sentencia en la que señalaba que el joven se encontraba en el domicilio «de paso», solo la noche «en que se produjo la entrada y registro». Los testigos que declararon en el juicio, el dueño de la vivienda y su hijo, aseguraron «con rotundidad no haber visto nunca» a este vecino de El Ejido, que no era quien la había alquilado ni del grupo de quienes vivían en ella. Casi una década después de pasar por el trance de ser encarcelado, la Audiencia Nacional obliga al Estado a indemnizarle con 10.600 euros, aunque él en principio había reclamado al Ministerio del Interior más de 120.000 euros por su reclusión indebida en la cárcel de Burgos.

