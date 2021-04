La construcción supera el virus y crea más empleo que antes

La economía burgalesa va poco a poco dando síntomas de recuperación tras el duro golpe que le ha asestado la pandemia. Una vez superadas las Navidades, el paro ha sumado dos meses seguidos a la baja, aunque son tres millares los burgaleses que no han recuperado aún el empleo perdido en el último año. Además, más de 5.000 continúan con unERTE en activo, y pese a que no computan como desempleados, tampoco acuden a trabajar a diario. Dentro de todo este caos hay un sector que ha sabido adaptarse a las nuevas condiciones y que está registrando unos niveles de actividad y de empleo que no hacen entrever que haya una crisis sanitaria mundial de por medio.

La construcción, que hace exactamente un año se empezaba a desperezar tras un parón absoluto durante dos semanas, registra a día de hoy menos parados en comparación con doce meses atrás. Si a 1 de abril de 2020 elServicioPúblico de Empleo de Castilla y León anotaba hasta 1.434 en la provincia de Burgos, los datos de ese mismo mes pero de 2021 dejan 1.392 desempleados, un 2,93% menos.Se trata del único estrato de la actividad productiva que ha superado la pandemia y que crea empleo.

