«Me preocupa que el fútbol pierda su esencia»

Marcelino Maté (Burgos, 1960) lleva 24 años al frente de la Federación de Castilla y León de Fútbol y acaba de ser reelegido para su séptimo mandato. Pensó en dejarlo, pero la crisis del coronavirus y el apoyo de la mayoría del fútbol de Castilla y León le han empujado a seguir una legislatura más en la que, además, la Federación cumplirá en 2023 cien años de existencia. Maté se muestra «preocupado» por las consecuencias de la pandemia en el mundo del fútbol y que se pierda la «esencia» que mantiene este deporte. Además, intenta por todos los medios que las competiciones que faltan por comenzar lo hagan cuanto antes y por ello pide que las autoridades autonómicas reaccionen y lo permitan.

Después de 24 años en el cargo, ¿por qué se ha presentado a un nuevo mandato?

Por responsabilidad. Una vez que lo hablamos las personas que estamos dirigiendo la Federación, entendimos que en estos momentos no nos podíamos marchar debido a la situación en la que se encuentra el deporte en nuestra Comunidad como consecuencia de la pandemia.

¿Qué ha cambiado desde su primer mandato?

Nada, mantengo la misma ilusión y compromiso.

¿Cuáles han sido los mejores y los peores momentos en estos 24 años?

El peor momento, la salida de Villar y aquella inhabilitación que se me quiso hacer desde el Tribunal del Deporte de la Comunidad. Los buenos momentos, muchos, como cuando la selección ha visitado nuestras ciudades, cuando nuestros equipos han ascendido...

¿Se planteó antes de la llegada de la pandemia no presentarse?

Sí, cuando ocurrió lo del presidente Villar. Incluso algún compañero de junta directiva me lo notó y lo fuimos hablando y recuperando la ilusión y la esperanza.

¿Fue duro para usted todo lo que sucedió con Ángel María Villar?

Sí, y creo que injusto porque no se merecía lo que ocurrió. Espero que la justicia lo resuelva pronto.

¿Cómo afronta estos próximos cuatro años?

Con ilusión y la esperanza de poder salir de esta situación, ayudando a los clubes y al resto de actores del fútbol para que puedan recuperar la normalidad. Trabajamos para que esto no nos cueste dejar en el camino a clubes con dificultades. También tenemos el reto de celebrar el Centenario de la Federación en 2023.

Ya ha manifestado de una de sus principales preocupaciones es que no se quede gente del fútbol en el camino a causa de la pandemia.

Me preocupa sobre todo que perdamos la esencia que teníamos. Hay clubes muy importantes en nuestra Comunidad que lo están pasando muy mal y deben recuperar la normalidad sin perder ninguna de las condiciones en las que estaban. Hay que tener en cuenta lo duro que es un año soportando gastos sin tener ingresos.

¿Y cómo se les ayuda, se les anima?

No hace falta animarlos. Creo que ellos se están dando cuenta de que estamos trabajando por ellos, que nuestra exigencias de otros momentos están ahora paradas. La Federación es la principal impulsora de cualquier iniciativa para poder retomar la normalidad, volver a las competiciones, a los entrenamientos. Además les ayudamos en los protocolos que se nos han exigido para que esa actividad sea segura. Creo que los clubes se encuentran en buenas manos y principalmente eso es lo que están valorando y lo que nos ha hecho a nosotros continuar.

El fútbol base sigue parado. Se habló de enero pero ese tema no se ha solucionado y todo el mundo mira a la Junta. ¿Cómo se puede arreglar?

Con comprensión. Las autoridades sanitarias de la junta tienen que ser consecuentes con sus actos, se deben dar cuenta que el deporte que se está practicando hasta ahora no ha tenido ningún índice importante en la propagación de la pandemia. El mundo del deporte se organiza bien, sabe adaptarse a las instrucciones que recibe y que, por lo tanto, eso no debe ser ningún inconveniente. Nosotros lo que esperamos de la administración es que nos comprenda y si tenemos que seguir parados se nos den las explicaciones suficientes y claras de porqué se puede hacer deporte en los parques, se puede ir a un concierto con 5.000 espectadores o se puede pasear por las calles repletas de público y no se puede estar jugando en un campo de fútbol. Son decisiones que nos cuesta entender. Si unas categorías han empezado ya a jugar, creo q ue con responsabilidad lo pueden hacer el resto.

Lo que es evidente es que en el mundo del fútbol los casos por covid se han controlado bastante bien.

Y los que ha habido no han llegado en el ámbito deportivo, han sido por irresponsabilidades de determinados futbolistas en algunas situaciones concretas.

¿Está siendo muy duro para ustedes como responsables de la organización de la competición gestionarlo todo?

Manejábamos muchos escenarios distintos y de hecho el personal de la Federación no ha dejado de trabajar, no ha habido ERTES, y han preparado los diferentes escenarios posibles. Se han elaborado planes de competiciones y calendarios con distintas fechas y ahora estamos a la espera de una reunión con la consejería antes de que acabe este año paran intentar establecer una fecha cercana porque si no sería imposible retomar la competición esta temporada.

¿Cree que podremos ver partidos de cadetes, infantiles o alevines esta temporada?

Lo deseo. Pero no es una decisión que tengamos que tomar nosotros. Tampoco veo en la administración argumentos de peso y con fundamento como para poder hablar de una fecha. El hecho de decir que se hará cuando esta situación mejore es no decir nada porque estamos viendo ciudades donde la situación ha mejorado y no se ha permitido y otros momentos con el nivel más alto de la pandemia y se seguían realizando determinadas actividades que sí eran propagadoras de la pandemia.

¿Está la Federación preparada para iniciar todas esas competiciones?

Sí, mañana mismo. Podemos iniciar las competiciones en un mes pero no por problemas administrativos, si no porque los futbolistas necesitan al menos ese tiempo para prepararse. Por eso entendíamos que los entrenamientos debían comenzar a principios de enero y la competición, a finales del mismo mes.

¿Es difícil entender que apenas pueda acudir público a un campo de fútbol al aire libre y sí a un concierto en un recinto cerrado?

Eso le cuesta mucho entenderlo al presidente de la Federación, pero le cuesta mucho más al niño que quiere jugar, que cuando se cruza contigo por la calle te lo pregunta. Esas son las incongruencias que no entendemos de nuestra administración.

¿Y no les ofrecen ninguna solución?

No. Nuestra Comunidad está siendo de las más restrictivas en el Estado español, y en el deporte aún más porque creo que al deporte no se le da el valor suficiente en esta Comunidad. Nada más se acuerdan del deporte en momentos muy puntuales.

Desde marzo hasta junio se tuvo que reorganizar todo, con cambios radicales en Segunda B y Tercera. Usted llegó a decir que era muy difícil entender una Segunda B con 98 equipos. ¿Cómo lo ve con el paso del tiempo?

Sigue siendo difícil de entender, pero acabar las competiciones como se tuvo que hacer provocó esta situación. Se pudieron buscar otras fórmulas distintas y hay que esperar a ver cómo termina y analizar todo con tranquilidad. El fútbol tiene una larga trayectoria en su forma de organización y los que no hemos conocido otra composición de los grupos se nos hace difícil ver formatos distintos.

¿Y algo parecido pasa en la Tercera División?

En la Tercera División nos tiene que preocupar mucho más otro tema, la excesiva profesionalización. Y creo que es una categoría que debería tener una cantidad de futbolistas profesionales muy limitada. Hay mucha gente cobrando y lo que debería existir son compensaciones de gastos.

¿Cómo valora la situación del fútbol burgalés?

Creo que estamos en una buena situación. El Mirandés está haciendo una buena temporada en Segunda; también el Burgos en Segunda B y en Tercera no recuerdo otra temporada en la que tuviésemos cinco equipos. Habrá que pelear para que el equipo de División de Honor Juvenil siga en esa categoría porque es muy importante para la formación de los futbolistas.

¿Y cómo ve al Burgos CF y todos los rumores que rodean al club?

Los rumores yo no los atiendo. Aunque algunos dicen que el rumor es la antesala de la noticia, muchas veces son rumores interesados. Hay que esperar a ver lo que ocurre. Yo tengo mucha confianza en la familia Caselli porque vinieron con mucha fuerza e ilusión. He visto que ha habido cosas en las que han puesto en juego su patrimonio para el bien del fútbol burgalés.

¿Y el acuerdo de filialidad con el Promesas?

Es bueno que el primer equipo de la ciudad tenga unas instalaciones donde realizar sus entrenamientos.También lo es que el Promesas esté integrado en el primer club de la ciudad por la progresión que pueden tener nuestros futbolistas. Quizás queda por hacer que la participación de los futbolistas burgaleses sea mayor.

El alcalde de Burgos habló del Real Burgos y de sus planes para su futuro, o su liquidación o su venta.

El alcalde la ciudad es el representante de la empresa que más acciones tiene y es el que debe tomar decisiones. Creo que la marcha del Real Burgos no es todo lo correcta que debería pero no me corresponde a mí valorarlo sino a él que es el propietario.

¿Qué tiene previsto para la celebración del Centenario en 2023?

Muchas cosas. Celebrar partidos importantes en nuestra Comunidad, un libro, charlas y conferencias, exposiciones y muchas más cosas.

¿Veremos de nuevo un partido internacional en Burgos?

Creo que sí, pero tenemos un problema con la grada principal del estadio que no reúne todos los requisitos. Vamos a ver cómo van las obras del estadio. Pero no solo tiene que ser de fútbol, también puede ser de fútbol sala.

En 2021 se celebra el VIII Centenario de la Catedral. ¿Participará de alguna manera la Federación?

Como burgaleses nos llenaría de ilusión colaborar.

¿Qué espera de 2021?

Sobre todo salir de la pandemia con los menores daños posibles.

¿Cómo son sus relaciones con la Federación Española, con Luis Rubiales; y con la Liga, con Tebas?

Buenas, las correctas, las que deben ser de una Federación leal y colaboradora con las instituciones que gobiernan el fútbol español.

¿Cree que ahora es el mejor escenario para hablar de nuevas competiciones, como una Superliga?

En la forma en la que se plantea no sería buena. El principal fundamento del fútbol es la estructura piramidal de todas las competiciones y para participar en ellas te lo tienes que ganar en el terreno de juego y no en los despachos. Sería perjudicial para las ligas y eso es perjudicial para el fútbol.