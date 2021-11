El Gobierno frena la aprobación de la estrategia del lobo

La comunidad autónoma de Castilla y León, junto con Asturias, Cantabria y Galicia, logró paralizar ayer la aprobación de la nueva Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al conseguir que su debate y votación se retirase del orden del día de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad celebrada ayer.

Según explicita la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a través de un comunicado remitido a Ical, esta decisión llega después de que el pasado viernes las cuatro regiones que albergan más del 95 por ciento de las poblaciones de lobo de toda España solicitaran formalmente al presidente de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad su retirada del orden del día, al considerar que el borrador de la estrategia "carecía del mínimo rigor técnico, imprescindible en un documento de tal calado".

Además, denunciaban que muchos de sus contenidos parten de la premisa de un estatus legal de la especie que está actualmente en litigio, y también de que dichos contenidos "podrían vulnerar el régimen competencial autonómico" y, por lo tanto, resultar eficaces. A esta situación se suma el hecho de que se constituyó sobre "una decisión unilateral" adoptada por el Ministerio "sin contar con el consenso de las comunidades autónomas que albergan la especie".

Castilla y León, junto con Asturias, Cantabria y Galicia, consideran que la validez de la estrategia "queda en entredicho", al tratarse de un documento que se elaboró sin el consenso de las comunidades loberas, que presenta "grandes fallos", y que fue concebida por el Gobierno central "únicamente como un medio para instrumentalizar una pretendida gestión centralizada de la especie por cuestiones meramente ideológicas y sin ningún sustento técnico".

No obstante, las cuatro autonomías aseguran que continuarán estableciendo en sus presupuestos el crédito necesario para habilitar las órdenes de ayudas destinadas a paliar y compensar los daños que provoca la fauna silvestre.

La reunión de ayer de la Comisión también sirvió para tomar la decisión de no aprobar el acta de la reunión del 4 de febrero de 2021 de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que se debatió la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Día "aciago" para el Ministerio

En declaraciones ofrecidas a los medios en Ponferrada, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señaló que el de ayer fue "un día aciago para el Ministerio y esperanzador para las comunidades que, desde distintas sensibilidades políticas, defendemos nuestro territorio y ganadería", por no aprobarse una estrategia "formulada por el Ministerio de forma unilateral, deprisa y atropellada".

Y es que ayer en la Comisión "muchas comunidades se posicionaron de forma crítica con la forma en que se había hecho esa estrategia", lo que obligó al Ministerio a retirarla del orden del día de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Esta situación, no obstante, no permite al consejero considerar que el Ministerio "vaya a dar marcha atrás" en su objetivo de incluir al lobo en el Lespre, aunque esperó que esa rectificación "la impongan los tribunales y un cambio de política que no vemos muy claro que se vaya a producir, pero por el que trabajaremos con todas las armas políticas y legales necesarias".

Continuando con su argumentación, Suárez-Quiñones aseguró que ahora el Ministerio "intentará, en una nueva Comisión Estatal, convencer a las comunidades para tener mayoría" y aprobar la nueva estrategia, si bien recordó que "once comunidades nos reunimos el viernes pasado para preparar la Comisión del lunes y compartimos la mala forma de actuar del Ministerio", por lo que consideró que este "lo va a tener difícil porque la mayoría de las comunidades no están de acuerdo con su forma de proceder".