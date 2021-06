9 meses de prisión a 3 hombres por presentar recetas falsas

Tres varones se pusieron de acuerdo para acudir el 23 de febrero de 2017 a diferentes farmacias de Burgos con el objetivo de conseguir el medicamento Rivotril con una receta falsificada procedente de la Comunidad Autónoma de Madrid y expedida supuestamente por una doctora. Para adquirir dicho medicamento hace falta una receta médica y, siendo conocedores de ello, optaron por conseguirlo falsificando este documento. Por este hecho la Audiencia Provincial les ha condenado a una pena de 9 meses de prisión como autores de un delito de falsedad documental, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante este tiempo y 6 meses de multa a razón de 5 euros de cuota diaria.

En una farmacia de la ciudad sí consiguieron su objetivo. Hasta allí acudieron al menos dos de los acusados y lograron que les vendieran el medicamento que deseaban. No ocurrió lo mismo en otras dos farmacias burgalesas donde también lo intentaron y tuvieron que marcharse finalmente sin lograr su propósito. Uno de los acusados defendió que había sido engañado por un tercero del poblado de la Cañada Real, al que no se pudo identificar, adquiriendo un documento por 60 céntimos que consideraba válido, y que aprovechando una visita a Burgos optó por adquirir este medicamento en la ciudad. Sin embargo, no importa quién falsificó las dos recetas presentadas en la farmacia para hacerse con los medicamentos psicotrópicos en ella recogidos puesto que basta simplemente con que el autor sepa que lo están.

Cuando se produjo la detención en una de las farmacias tenía en su poder las dos recetas falsas de Rivotril, que consiguió en un poblado en el que se vende todo tipo de droga, y afirmó que era toxicómano, llevaba residiendo en España desde el año 2002, tomaba estas pastillas debido a que padecía fobias, brotes psicóticos y ataques de pánico y que, en cualquier caso, él no elaboró el documento y no pensó que era falso. Pero el hecho de llevar tantos años residiendo en el país le «permite tener pleno conocimiento sobre a quién le corresponde la expedición de recetas médicas», expone la sentencia, pero al no poder obtenerla, según sus propias manifestaciones, acudió a un punto habitual de venta de droga.