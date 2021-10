Revillarruz pierde 72.000 euros por el retraso de una obra

La construcción de un edificio de usos múltiples en Humienta, pedanía de Revillarruz, está suponiendo un problema para su Ayuntamiento. En gran parte fue la causa de que la única concejala del PCAS-PC-Imagina, Beatriz Martí, alcaldesa desde diciembre del 2020, presentara una moción de censura contra los populares, a los que apoyó antes. «Ellos proyectaban un nuevo inmueble en la zona de la urbanización Las Tenadas, la cuantía de su construcción era desorbitada, casi 500.000 euros, más que el presupuesto anual del Ayuntamiento, y su mantenimiento también, así que nos les apoyé y fue el principal motivo para que planteara la moción», asegura. Ahora, el proyecto propuesto por ella, «más acorde a las necesidades y posibilidades del Ayuntamiento», que consiste en la rehabilitación de las antiguas escuelas de Humienta para convertirlas en un espacio multifuncional, también está envuelto de cierta polémica. No se ha podido ejecutar la obra en forma y tiempo por lo que se pierde la subvención de 72.000 euros de la Diputación, que responde a Planes Provinciales del año 2020.

La anterior corporación, saliente de los comicios municipales de 2019, solicitó la ayuda a la Diputación nada más llegar a la Alcaldía de Revillaruz, por lo que el edificio de usos múltiples en Las Tenadas tenía que haber estado ejecutado el 30 de abril de 2021. Apenas un mes antes, el 29 de marzo, el actual equipo de gobierno aprobó en pleno la modificación del proyecto, sustituyendo el primero por la reforma de la escuelas de Humienta. «La subvención tenía que estar destinada a edificios con esta funcionalidad y pensamos que esta era la mejor opción, pero con un mes de plazo no nos daba tiempo a ejecutar la nueva obra, así que pedimos una prórroga a la Diputación y nos concedió poderla concluir en septiembre de este año».

El Ayuntamiento continuó entonces con los trámites habituales y publicó en la plataforma de contratación el proceso de licitación para proceder a la ejecución de esta obra en un plazo de seis meses y por un importe de 90.000 euros, de los cuáles 72.000 los aportaba la administración provincial. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 6 de junio y como solo se ofreció un contratista fue a éste a quien se le adjudicó. «No presentaba la documentación que se le requería para iniciar el proceso. Le llamaba, me decía que habían cogido el covid, le dimos más margen y le insistimos en que hicieran algo, pero cuando quisieron hacerlo, ya no daba tiempo», comenta la alcaldesa, que considera que no pueden reclamar legalmente nada a la empresa porque «no se llegó ni a firmar el contrato porque desde el primer momento no daba señales de vida». Además, como solo se presentó al concurso una única empresa, «no hubo opción de recurrir a las siguientes propuestas».

Esta obra tenía que haber comenzado en julio y con ella se iban a rehabilitar las escuelas viejas para así poder ofrecer a los vecinos un lugar de reunión «porque en Humienta no tienen ningún sitio donde poder juntarse, sobre todo los jóvenes». La actuación iba a consistir en la construcción de una nueva cubierta, sustituir toda la carpintería del edificio y hacer unas escaleras que unieran las dos plantas diáfanas que iban a quedar. «Ahora mismo no podemos actuar, pero está en mente rehabilitar este edificio porque la cubierta está muy deteriorada, prácticamente hundida. Veremos a ver de donde sacamos fondos, pero nos gustaría poder subsanar esto y ejecutar el mismo proyecto», afirma la alcaldesa, que asegura sentir «mucha pena» por no poder reformar ahora un edificio que necesita restauración.

Además, el Ayuntamiento de Revillarruz ha intentado por todos los medios no perder esa subvención. «Hemos solicitado una segunda prórroga a la Diputación, pero no es jurídicamente posible. Y también hemos hablado de si existe alguna fórmula para pode seguir, y tampoco la hay», lamenta la regidora.

Promesa. Por otro lado, el anterior alcalde, Santos Manuel Hernando, asegura que la construcción del edificio de usos múltiples en Las Tenadas era una solicitud de los vecinos de esta urbanización, situada junto a la A-1, desde hace 15 años y también una promesa. «El proyecto que queríamos desarrollar iba en consonancia con las más de doscientas personas que viven allí, para que pudieran realizar en él actividades o reunirse, en definitiva, favorecer su vida social», explica el ex alcalde de Revillaruz, que tenía entre sus planes que el inmueble contara con un bar, para sacar a concurso su explotación «y con ello cubrir los gastos de mantenimiento». Además, afirma que con los 90.000 euros tenían previsto desarrollar la primera fase y completar todo el proyecto con una segunda. Pero no hubo consenso y este proyecto en Las Tenadas quedó relegado.