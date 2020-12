Las cuentas anticovid de PP-Cs se someten a su primer éxamen

Las primeros presupuestos del Gobierno de coalición de PP-Cs para el próximo año se someten este martes, 22 de diciembre, en el pleno de las Cortes a las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Socialista y Mixto (Podemos, UPL y Vox). La oposición considera que no se refuerzan los servicios públicos, no se da solución a problemas estructurales, no están a la altura de las necesidades de castellanos y leoneses y elevan la deuda pública, si bien la mayoría parlamentaria de los socios hará que no prosperen.

Como es habitual, el pleno comenzará con la intervención del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para su presentación, a la que seguirán los defensores de las enmiendas a la totalidad, con un turno primero de 20 minutos y un segundo de diez, cuyos tiempos serán compartidos en el caso del Grupo Mixto. Los portavoces que sostienen las Ejecutivo serán los encargados de dar la réplica.

Las cuentas consignan un montante de 12.291 millones, un 13,19 por ciento y 1.432 millones en relación a los anteriores, que datan de 2018, por lo que tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), como el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea (Cs), los han calificado de “históricos”, calificativo que se ha repetido en la comparecencia de los consejeros y en las intervenciones de los portavoces populares y naranjas en las respectivas comisiones.

Los presupuestos se definen también como “los más sociales” por sus autores, sin elevar impuestos, ya que las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades suman el 80 por ciento de los recursos no financieros, mientra que también se recupera, aunque de manera suave, las operaciones de capital, si bien la deuda pública se eleva hasta los 1.423 (2,29 por ciento).

Sanidad es la consejería con el mayor gasto de la Junta, con 4.366 millones, un incremento del 21,68 por ciento, lo que representa el 35,5 por ciento del total, que permitirá cumplir con las medidas recogidas en el pacto para la recuperación y realizar las reformas de futuro, según su titular, Verónica Casado.

Tras Sanidad, se sitúa Educación, con 2.359 millones (14,61 por ciento); Familia e Igualdad de Oportunidades, con 1.081 millones (12,59 por ciento), Fomento y Medio Ambiente, con 540 millones (5,33 por ciento); Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con 524 millones (10,12 por ciento a cuya gestión se suman los 924 de la PAC); Economía y Hacienda, con 376 millones (9,46 por ciento); Empleo e Industria, con 358 millones (12,95 por ciento); Presidencia, con 141 millones (28,04 por ciento); Cultura y Turismo, con 140 millones (11,72 por ciento); Transparencia, Ordenación Territorial y Acción Exterior, con 20 millones (18,88 por ciento).

Carencias e insuficiencias

PSOE y Podemos reconocen el aumento de los presupuestos, pero consideran que el grueso se debe a los fondos de las transferencias del Estado, por lo que entienden que la Junta no realiza un esfuerzo propios mayor y, además, critican el modelo fiscal, sobre el que consideran que beneficia a quienes más tienen, más ganan y más heredan.

El Grupo Socialista centra su enmienda a la totalidad en que no se refuerzan los servicios públicos ante la emergencia del covid, no se cubren los recortes de años anteriores y los problemas estructurales de la Comunidad no encuentran solución en estas cuentas, en las que ven “más de lo mismo”, definieron sus portavoces en las comisiones.

Para Podemos, las cuentas presentadas están “a la altura” de esta tierra, no atienden las “necesidades estratégicas” de Castilla y León, no impulsan los servicios públicos de la forma en que se necesitaría y no dan solución a los problemas específicos de la pandemia del coronavirus. “Son del todo insuficientes”, calificó Pablo Fernández.

En cuanto a Vox, considera que los presupuestos se sustentan en compromisos no cumplidos como la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o la bajada de los tramos del IRPF autonómicos, así como en el aumento de la deuda pública y en el mantenimiento de un elevado gasto en personal y en “chiringuitos”. “Se someten, sin ningún tipo de reparos, al discurso progresista”, sostiene su procurador Jesús García-Conde.

Para el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, en el pleno se confrontarán dos modelos: el que representa la sensatez, diálogo y moderación, que atribuye a PP y Ciudadanos, y el del PSOE basado en la “radicalidad, el sectarismo y la falsedad”.

La enmienda del Grupo Mixto no la firma la formación Por Ávila, que se centra en las parciales al articulado, cuyo plazo de presentación finalizará el 7 de enero; del 15 al 19 de enero de 2021 será el debate de la Ponencia; del 22 al 29 de enero de 2021 el dictamen de la Comisión, que será aprobado por el pleno los días 9 y 10 de febrero de 2021, según el calendario fijado por las Cortes.